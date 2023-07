Resultados: 3ª Jornada do Campeonato Regional Norte de Combinado de Maratona

Com a impecável organização da Expolima em parceria com o Can Clube de Atrelagem do Norte, cerca de 21 conjuntos, disputaram a terceira Jornada do Campeonato Regional Norte de Combinado de Maratona.

Aqui ficam os resultados da terceira jornada do Campeonato Regional Norte CM1*, que se realizou no picadeiro da Expolima, inserida na Programação da Feira do Cavalo em Ponte de Lima.

O Elenco de juízes foi composto pelos seguintes elementos:

-Presidente: António Figueiredo;

-Diretor de Campo: Rui Quintino de Oliveira;

-Gabinete de cálculos: Carlos Primavera

