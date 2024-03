Resultados: 2ª Jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope 2024

Mais de doze anos depois, regressaram as corridas de cavalos a Guimarães, com o Hipódromo de S. Martinho de Candoso novamente acolhendo o Campeonato Nacional na modalidade de trote e galope.

Nesta segunda etapa do campeonato de 2024, foram realizadas 3 provas de trote atrelado e 4 de galope. No trote atrelado, a Quadra Mustang destacou-se mais uma vez, com Don Tresor e António Bessa conquistando a segunda vitória consecutiva no campeonato, percorrendo a distância de 2.400m. Na distância de 1.900m, Boute en Train voltou também a repetir o feito da primeira jornada vencendo assim esta prova com o driver Frederico Martins. Já nos 2.400m Defi de Morge alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Nacional esta época.

Na categoria de galope, foram disputadas quatro provas em distâncias de 1.400m e 2100metros, incluindo uma exclusivamente para éguas. Seven Apples, vencedora em Celorico de Basto, novamente demonstrou sua qualidade ao vencer a prova das éguas. Na primeira série de 1.400m, Zereth, montado por Diogo Duarte da Quadra Carlos Alves, conquistou a vitória. Na segunda série do handicap de 1.400m, Juste Bere da Quadra Hélio Marques, montado por Diogo Duarte, levou a melhor. Já na prova de 2.100m, o vencedor foi Camarines, o novo equino da Quadra CELV, também montado por Diogo Duarte. Diogo Duarte obteve um hat-trick nesta etapa, vencendo três das quatro provas em disputa.

Não podemos deixar de referir ainda a prova para jovens jóqueis aprendizes patrocinada pela Piguinha Terraplanagens sobre a distância de 750m ganha por Lara Faria

A próxima etapa está marcada para 7 de Abril, no Hipódromo Municipal da Maia.

Resultados completos AQUI