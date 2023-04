Resultados: 2ª Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho

Realizou-se no passado fim de semana (1 e 2 de Abril) no Vimeiro, a II Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

Marcaram presença 40 conjuntos em mais uma jornada bastante concorrida e onde imperou grande competitividade e momentos de grande espetáculo.

No escalão de Consagrados o vencedor foi Gilberto Filipe com Morante, conseguiu um total de 27 pontos. João Gonçalves foi segundo classificado com Madragoa das Arcas mais 1 ponto que o 3º classificado que foi Pedro Nicolau com Gringo (22 pontos).

No escalão Debutantes venceu João Bento com Jaguar que somaram 22 pontos, sendo que na 2ª posição ficou Gilberto Filipe com Merlim OC (19 pontos) e na 3ª posição ficou João Gonçalves Hábil da Broa (17 pontos).

Já no escalão Masters a vitória foi conquistada por Gilberto Filipe com Iranio da Ferraria seguido de Bruno Pica da Conceição com Instambul.

No escalão Sub-20 a vencedora foi Nicole Silva com Hábil de Sena conseguiu 27 pontos, com menos 2 pontos e na 2ª posição ficou João Ribeiro Barbosa com Hobby, enquanto Afonso Resina Antunes completou o pódio com Importante da Broa.

No escalão Sub-16 a vitoria foi para Lara Carreira com Endiabrado, na 2ª posição ficou Carminho Filipe com Zig Zag, enquanto Carminho Ferreira fechou o pódio com Luar da Caniceira.

No escalão Sub-14 apenas com um conjunto, Leonor Vila Boas com Formoso conseguiu 6 pontos.

A III Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho realiza-se nos próximos dias 30 de Abril e 1 de Maio durante a Ovibeja.

Resultados completos AQUI