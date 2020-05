Resultado das votações dos delegados representantes dos atletas, treinadores e oficiais de concurso 18 Maio, 2020 17:13

A Federação Equestre Portuguesa informa que decorridas as eleições no dia 15 de Maio, para delegados representantes dos praticantes desportivos, treinadores e oficiais de concurso ou competição, verificou-se,

– na categoria de Treinadores são considerados eleitos os que têm 2 ou mais votos, ou seja 7 delegados, existindo mais duas vagas para delegados de Treinadores, contudo, existem 3 candidatos a delegados com 1 voto.

– na categoria de Oficiais são considerados como eleitos todos os que têm 4 ou mais votos ou seja 7 delegados existindo mais duas vagas para delegados de oficiais, contudo, exitem 3 candidatos com 3 votos

De acordo com o estipulado no nº 9 e 10 do artigo 4º do Regulamento Eleitoral, será colocado à votação, como início às 0h00 horas de dia 19 de maio até ao próximo dia 2 de junho de 2020, as vagas existentes para os delegados dos Treinadores (2 vagas) e Oficiais (2 vagas) apenas entre os candidatos que ficaram com o mesmo número de votos na respetiva categoria.

Neste sentido, solicita-se a todos os Treinadores e Oficiais inscritos na FEP que procedam à votação.

Praticantes Desportivos

Treinadores

Oficiais