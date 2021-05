Reino Unido: Projeto de Lei que reconhece animais como seres com sentimentos 25 Maio, 2021 9:50

O Governo britânico anunciou no passado dia 12 de maio um plano de ação para o bem-estar animal, no qual reconhece os animais como seres com sentimentos e que pretende melhorar os padrões e erradicar as práticas cruéis para com os animais.

De acordo com nota do site do Governo britânico, “o Projeto de Lei é apresentado como parte do primeiro plano de ação do Governo para o bem-estar animal e pretende que os animais vertebrados sejam reconhecidos como seres com sentimentos, pela primeira vez na lei do Reino Unido”. A legislação também irá “garantir que a sensibilidade animal seja levada em consideração ao desenvolver políticas em todo o Governo, por meio da criação de um Comité de Sensibilidade Animal, que será composto por especialistas em animais”.

O comunicado acrescenta ainda que a introdução do Projeto de Lei irá promover a posição do Reino Unido como líder mundial em bem-estar animal. “Agora que deixámos a UE, temos a oportunidade de refazer as leis e ir além na promoção do bem-estar animal, garantindo que todos os departamentos do Governo considerem devidamente a sensibilidade animal ao elaborar políticas, abrangendo todos os animais vertebrados”.

Fonte: Joana Vieira.