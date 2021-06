Regresso à competição dos atletas de Paradressage 29 Junho, 2021 16:53

A 26 e 27 Junho regressaram às pistas as 2 cavaleiras de Paradressage da Academia Inácio Monteiro, Inês Alemão Teixeira e Rita Lagartinho, para participar em mais um Campeonato Nacional de Dressage (CDN) que teve lugar no Centro Hipico da Beloura.

Esta foi a 1ª representação oficial das atletas em nome desta nova casa que as acolheu em Abril de 2021 e não poderiam estar mais contentes com os resultados.

Rita Lagartinho com Herói OK! Teleseguros atletas de Grau I, parceiros apenas há 1 ano conquistaram o bronze no fim de semana, pontuando 61,48% na prova Team e 66.31% na prova Individual. Sendo o resultado da individual o melhor desta dupla desde que estão juntos, este foi um momento de grande emoção para a Rita e uma afirmação de que estão no caminho certo.

Inês Alemão Teixeira atleta de grau III e o seu companheiro de 3 anos, Giraldo da Sernadinha arrecadam o ouro neste fim de semana. Regressam às pista, após 8 meses, com muita determinação tal como os resultados demonstram. Pontuando 67,59% na prova team e 70,29% na individual, um resultado muito desejado por este conjunto, ultrapassar a barreira dos 70%.

As cavaleiras frisam que nada seria possivel sem o importantissimo apoio da equipa que as acompanha e acompanhou neste concurso, nomeadamente o seu treinador João Monteiro, a quem agradecem o empenho e confiança.

Rita Lagartinho agradece ainda o imprescindivel apoio do seu patrocinador OK! Teleseguros que a tem acompnhado de perto nesta caminhada.

Neste CDN estiveram também presentes os atletas Ana Mota Veiga e José Neves, atletas que em conjunto com elas constroem a equipa Nacional de Paradressage.

As atletas estão satisfeitas e com o sentimento de dever cumprido e também com muita garra para continuar a cumprir o “trabalho de casa” junto dos seus companheiros.