Regimento de Cavalaria organiza 35º Concurso Nacional Combinado – Braga 3 Outubro, 2018 6:00

O Regimento de Cavalaria 6 organiza nos dias 5, 6 e 7 de Outubro em Braga a 35.ª edição do Concurso Nacional Combinado (Ensino/Obstáculos/Cross), uma prova a contar para a Taça Pavo. Do programa constam provas de nível Iniciação, Preliminar (prova incluída na Taça Pavo) e de 1*.

Paralelamente serão organizadas provas Open de Ensino nos níveis P1, E1 e M1 bem como provas Open de Saltos de Obstáculos e de Equitação Adaptada.

No sábado, cerca das 22h00 realiza-se a Gala Equestre a cargo de Miguel Fonseca no Largo Pópula em Braga.

Com entrada livre, a prova insere-se na política do regimento de aproximação do RC 6 à população de Braga e da região.

Inscrições:

Regimento de Cavalaria 6

Rua da Infantaria 8

4710-303 Braga

email: rc6sois@mail.exercito.pt

Fax: 253689190