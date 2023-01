Ranking mundial de Dressage: dois portugueses no top 100

Dois portugueses no top 100 do ranking mundial de Dressage de 2022. A olímpica Maria Caetano é a melhor classificada, subindo ao 55º lugar e João Pedro Moreira ocupa o 93º. A britânica Charlotte Fry sobe para a liderança deste ranking.

A FEI acaba de divulgar o último ranking de Dressage de 2022, que contempla os resultados entre Maio e Dezembro do ano transacto.

Os bons resultados conseguidos por Maria Caetano com o garanhão PSH Hit Plus em Estugarda e Madrid, valeram-lhe uma subida de 4 posições no ranking, colocando-a em 55º lugar entre os melhores.

Outro recém-chegado à elite mundial, António do Vale, subiu 11 posições e ocupa o 102º lugar.

O garanhão Lusitano Escorial Horsecampline, montada do brasileiro João Victor Oliva, Euclides MOR de Juan Jimenz Cobo (ESP) e Faraó da Raia de Greta Ayache (EST), são os únicos PSL no top 100 do ranking de cavalos de Dressage, ocupando a 46ª, 78ª e 96ª posições, respectivamente.

