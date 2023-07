«Ramatuelle» vence o Prix Robert Papin em Chantilly (VÍDEO)

«Ramatuelle (USA)» de 2 anos, reforçou a sua posição entre os principais poldros da Europa com uma exibição impecável no Grupo 2 Prix Robert Papin*.

Partindo como favorita a 2-5 após sua vitória no Grupo 3 no dia do Diane, no Prix du Bois, o jóquei Aurelien Lemaitre segurou Ramatuelle durante a primeira metade da milha antes de soltar as rédeas para infligir uma derrota de quatro comprimentos a «His Majesty» no domingo, em Chantilly.

“Foi uma corrida diferente porque da última vez tivemos verdadeiros líderes”, disse o preparador vencedor Christopher Head, cuja temporada tem corrido muito bem após as vitórias clássicas de «Blue Rose Cen».

“Tive a sensação de que hoje ninguém realmente queria ir à frente e fazer o trabalho. Os tempos não serão os mesmos e provavelmente foi mais emocionante da última vez. Mas aconteça o que acontecer, era importante vencer e depois participar no Prix Morny, esse será realmente o grande desafio.”

«Ramatuelle» venceu três das suas quatro corridas por uma soma de 13 comprimentos e meio, enquanto a sua única derrota veio quando foi batida por um nariz por «Beauvatier», que desde então mostrou ser um poldro a ser levado a sério tendo vencido o Listed Prix Roland de Chambure em Deauville, em sete furlongs.

Apesar de mais uma vitória tranquila, Head acredita que «Ramatuelle» terá muita luta quando chegar a sua próxima corrida, o Grupo 1 Sumbe Prix Morny em Deauville, no dia 20 de agosto.

*O Prix Robert Papin é uma corrida de cavalos do Grupo 2 sobre a distância de 1200 metros, realizada em França. É uma prova de velocidade para poldros e poldras com a idade até dois anos. É considerada uma importante etapa no calendário de corridas para poldros na Europa.

Resultados