Raide Internacional de Estremoz 2023 (VÍDEO)

Irá decorrer, nos dias 12 e 13 de maio, na freguesia de Glória, o Raide Internacional Estremoz 2023.

Este Raide Internacional irá decorrer na Quinta do Carmo, uma propriedade da Bacalhôa, que tem 1000 hectares e é vista como muito propícia para actividade hípica. Depois do sucesso do último ano, esta prova conta neste momento com participantes de Espanha, Áustria, Equador, México, Brasil, Kuwait e de Portugal, que encontram no concelho potencial para a prática da resistência equestre.

Durante os dois dias haverá 8 provas que perfazem cerca de 500 km no total e serão entregues prémios: Taça Valerie Clarke e Troféu Jaime Magarreiro.

Paralelamente realiza-se o Campeonato Nacional de Juniores e Jovens Cavaleiros, que trará ao concelho de Estremoz aqueles que são considerados os melhores cavaleiros jovens do país e de onde sairá o Campeão Nacional 2023.