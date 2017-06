Quinta do Seixo recebe Provas de Atrelagem 8 Junho, 2017 19:21

A Quinta do Seixo em Oliveira de Azeméis, em colaboração com o Clube de Atrelagem do Norte e a Federação Equestre Portuguesa, vai realizar, nos próximos dias 17 e 18 de Junho, um Concurso de Atrelagem Nacional 2* (Ensino, Cones e Maratona), um Concurso de Atrelagem Regional 1* (Ensino e Cones) e uma jornada do Campeonato Regional Norte de Combinado de Maratona, de apuramento para o Campeonato Nacional,

As inscrições para estas provas decorrem até ao próximo dia 14 de Junho e podem ser efetuadas através do site da FEP.