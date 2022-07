Quem vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho 2022?

Vai decorrer de 20 a 23 de julho, em Les Herbiers (França), o Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, com organização da “Working Equitation France” e sob a Tutela da WAWE (World Association for Working Equitation) e que contará com um número recorde de participações – 19 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Espanha, E.U.A., França, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Hungria, Luxemburgo, México, Polónia, Portugal, República Checa, Suécia, Suíça).

Portugal, com um histórico de vitórias inigualável, vai, com toda a certeza, dar o seu melhor para conquistar o Título Mundial da disciplina. O nível com que se pratica a Equitação de Trabalho (disciplina que no nosso País desenvolve sob a égide da FEP e tutelada pela APSL), tornou a escolha da Equipa bastante difícil pelo que gostaríamos de deixar a todos os atletas o nosso sincero reconhecimento e, sobretudo muito orgulho pelos desempenhos conseguidos.

Os treinos iniciados em março sob a responsabilidade dos dois treinadores nacionais Miguel Ralão Duarte e Pedro Torres, tem decorrido nas instalações gentilmente cedidas pelo APSL Casal dos Rios , Xavier de Lima e Centro Hípico de Pedro Neves.

Assim, Portugal vai estar representado nesta importante competição equestre, com os seguintes conjuntos:

– Bruno Pica da Conceição com Istambul

– Gilberto Filipe com Zinque da Lezírias

– Luis Brito Paes com Horizonte

– Mafalda Galiza Mendes com Isco

E Tiago Alves com Eoxido será o conjunto suplente.

A Chefe da Equipa Portuguesa será Claúdia Matos.