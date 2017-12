Quadra de Cavalos de Luís Sabino Gonçalves já chegou ao Dubai 23 Dezembro, 2017 10:12

Um transporte aéreo da Horse E.T partiu do aeroporto de Amesterdão (Holanda) no dia 20 de Dezembro com um carregamento completo de cavalos de saltos de obstáculos, incluindo as montadas do cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves: Unesco du Rouet, Filou Imperio Egipcio, Acheo di San Patrignano e Teck de Riverland rumo a Sharjah no Dubai. É a primeira vez que este cavaleiro participa em provas nos Emirados Árabes Unidos.

Luis Sabino Gonçalves está inscrito nos seguintes concursos internacionais:

Abu Dhabi (UAE) – 04/01/2018 – 06/01/2018 – CSI4*-W

Abu Dhabi (UAE) – 10/01/2018 – 13/01/2018 – CSI4*

Dubai (UAE) – 18/01/2018 – 20/01/2018 – CSI2*, CSI5*-W

Sharjah (UAE) – 08/02/2018 – 10/02/2018 – CSI1*, CSI3*

Sharjah (D) (UAE) – 31/01/2018 – 03/02/2018 – CSI2*, CSI5*-W, CSIOCh, CSIOJ, CSIOY, CSIYH1*

Abu Dhabi (UAE) – 14/02/2018 – 17/02/2018 – CSI2*, CSIO5*