Qtª da Granja recebe abertura do campeonato nacional 24 Abril, 2018 7:05

O arranque do campeonato nacional terá início no próximo dia 25 de Abril no hipódromo de Felgueiras.

Esta prova que celebra a abertura da época 2018, é organizada pelo Centro hípico Quinta da Granja em colaboração com a Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida / Liga Portuguesa de Trote e Galope e contará com a realização de 5 mangas divididas pelas categorias de trote atrelado e galope.

De destacar a sempre importante prova reservada a equinos nascidos e criados em Portugal, fomentando desta forma a criação nacional de puro-sangue ingleses.

O início da prova está agendado para as 16 horas.

Consulte a listagem de participantes AQUI