Qossomir (FR) com Dinis Ferreira vence em Madrid!

Na passada quinta-feira (02/08), disputou-se Madrid, mais uma jornada noturna onde marcaram presença três quadras portuguesas.

Em destaque esteve Qossomir (FR) da quadra Star Jovem ao vencer a 3ª manga da noite com a brilhante monta do luso Dinis Ferreira. Qossomir (FR), treinado por Ângelo Silva em Santa Maria da Feira, assumiu a liderança da prova logo nos metros iniciais e nunca mais a largou, vencendo com enorme tranquilidade este handicap sobre os 1900 metros.

Destaque ainda, para mais uma vitória do preparador português sedeado em Madrid, Marino Gomes, em mais uma jornada noturna de Madrid, desta vez com o equino Miss Tufia (SPA). Esta é já a 3ª vitória de Marino Gomes nesta temporada de corridas noturnas no Hipódromo de la Zarzuela.