Programa: X Oeste Lusitano em Maio

O X Festival Oeste Lusitano volta a realizar-se no Parque D. Carlos I, de 19 a 21 de maio, e não há nenhuma intenção que este evento seja organizado noutro local.

á está garantida a participação de uma série de entidades locais, desde escolas a associações. Serão mais de 70 expositores, a maior parte não pagarão nada porque promovem atividades gratuitas. Também a entrada continua a ser gratuita.

Segundo Jorge Magalhães, dirigente da Associação de Criadores de Puro Sangue Lusitano do Oeste (ACPSLO), o programa volta a ter uma vertente muito dirigida às famílias e às pessoas que não são especialistas em cavalos.

De acordo com as orientações da Câmara das Caldas, a organização vai ocupar mais a zona junto à entrada principal do Parque. “Será nesta avenida que iremos colocar as atividades direcionadas às famílias”, explicou Jorge Magalhães.

Nos dois primeiros dias do festival haverá regatas no lago. Uma novidade será a presença de um espetáculo vindo de Espanha com demonstrações de cavalos, burros, lobos e falcões. Estas apresentações serão feitas durante os três dias.

No espetáculo de sábado à noite voltará a atuar a Escola Vocacional de Dança das Caldas da Rainha, mas ainda está por definir o restante programa. Haverá uma grande aposta na música portuguesa, principalmente no fado. “Teremos vários momentos de lazer e de tertúlia durante os três dias”, adiantou Jorge Magalhães.

No domingo voltará a acontecer um desfile equestre pela cidade. No Parque haverá volteio gratuito para as crianças e uma torre de escalada, mas também iniciação de movimentos de equilíbrios para os mais novos.

O picadeiro no “parque das bicicletas” irá concentrar tudo o que é mais direcionado aos aficionados. Será neste espaço que irão decorrer o concurso de modelo e andamentos e uma “pool” de equitação de trabalho.

Vão ainda realizar uma “Master Class” com um mestre de equitação a dar uma aula em microfone aberto para que os cavaleiros recebam as instruções e ao mesmo tempo o público possa perceber o que está a ser feito.

No picadeiro da Parada realizam-se os concursos de obstáculos e de ensino.

Confira o programa AQUI