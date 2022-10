Programa Geração Talento Equestre SO | Treinadores e Juventude

A Federação Equestre Portuguesa informa as próximas atividades do Programa Geração Talento Equestre.

Assim, independentemente das diversas observações que são efectuadas, as próximas actividades do programa Geração Talento Equestre SO serão:

Novembro

05 e 06 de Novembro | Sessão de Capacitação | (local a designar)

Dezembro

02 de Dezembro | Sessão para Treinadores (atribuição de créditos) | (local a designar)

03 e 04 de Dezembro | Sessão de Capacitação | (local a designar)

16 a 18 de Dezembro | Copa Ibérica da Juventude (Local a designar)

20 a 22 de Dezembro | Sessão de Capacitação | (Local a designar)

Os atletas deverão manifestar o seu interesse no site da FEP, no separador FORMAÇÃO.

A FEP manifesta total disponibilidade para qualquer esclarecimento que julguem necessário, no entanto reitera e informa que todas as sessões são abertas, sendo as sessões de captação dirigidas aos conjuntos que ainda não participaram em sessões de capacitação e que necessitam de avaliação por parte da Equipa técnica e as sessões de Capacitação são dirigidas aos conjuntos que já integram o programa e/ou que demonstram aptidão para disputar provas de escalão de nível Nacional e superior.