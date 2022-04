Programa Geração Talento Equestre SO | Actualização de informação e datas

A FEP informa das sessões de captação e capacitação já realizadas estão já monitorizados mais de 50 conjuntos entre os escalões de Iniciados, Juvenis, Juniores e Jovens Cavaleiros, bem como continuará a colaborar de perto com os treinadores, aprofundando ainda mais o envolvimento e disseminando métodos de trabalho.

Estas sessões têm sido importantes, não só para capacitar Cavaleiros e Treinadores, mas também para criar laços e espirito de Equipa entre todos, factor essencial e de sucesso nas seleções.

Como vem sendo anunciado, a FEP actualiza o calendário de actividades, informando as próximas sessões como sendo:

07 e 08 de Maio | Próxima sessão de capacitação a ter lugar no CAR Golegã;

De 20 a 22 de Maio | Observação e acompanhamento no CSI1* Ponte de Lima;

De 31 de Maio a 05 de Junho | Observação e acompanhamento no CSIOJ Zuidwolde;

De 14 a 19 de Junho | Observação e acompanhamento no CSIOJ Hagen

Em breve serão anunciadas outras acções de captação por todo o País.