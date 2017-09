Produto nacional destaca-se nos Critérios para Cavalos Novos 2017 – Coimbra 18 Setembro, 2017 10:55

Sob a égide da FEP e com a eficiente organização do Centro Hípico de Coimbra, realizaram-se este fim-de-semana os habituais Critérios para Cavalos de 4, 5, 6 e 7 anos e o CSN-B.

O Português de Desporto (PSH) e o Cruzado Português (CP) sobressaíram neste Campeonato de Cavalos Novos 2017, com «Happy Girl T» (PD) de Hugo Cardoso Tavares a vencer a final para cavalos de 5 Anos; «Hamilton» (PD) montado por José Maria Godinho de Carvalho foi vice-campeão nesta categoria. «Irish Wetts» (CP) de Ruben Carvalho foi o campeão nos 4 anos enquanto «Ikranich» (CP) montado por Ivo Dias de Carvalho sagrou-se vice-campeão.

CAVALOS DE 4 ANOS – 17 participantes

Dos 17 poldros que alinharam, chegaram à final 15. Nesta final destacou-se a égua CP «Iris Wetts» (Akan Wetts x Butterfly Wetts) propriedade de António Augusto Marques Mota, montada por Ruben Carvalho, que foi a justa campeã. Foi o único conjunto neste escalão, a cumprir as três classificativas com zero pontos. Sagrou-se vice-campeão o poldro «Ikranich» (CP) (Silberkranich x N’Ciboulette) propriedade de Nelson José Mara, montado por Ivo Miguel Dias Carvalho (0/4/0) enquanto a égua «Ibiza las Vergas» (PD) montada por João Pinto Almeida e propriedade de Sara Gonçalves Almeida, foi terceira classificada (0/0/8).



CAVALOS DE 5 ANOS – 19 participantes

Dezanove poldros na primeira classificativa e doze na final no domingo. Dois poldros chegaram à final com zero pontos sendo necessário um desempate para apurar o vencedor. O triunfo pertenceu à poldra «Happy Girl T» (PD) (Sandro Boy x Decoltaire T) montada por Hugo Cardoso Tavares que terminou as 3 classificativas com zero pontos. Esta poldra propriedade de Carlos Manuel Silva Tavares foi terceira classificada na final dos 4 anos em 2016. Foi vice-campeão o macho «Hamilton) (PD) (Jerez du Pre Clair x Fergie) montado por José Maria Godinho Carvalho e propriedade de António Godinho Carvalho (8/35,66s). Em terceiro e em igualdade de pontos ficaram classificadas as éguas CP «Havana du Loyal» (Loyal x Tamisa) montada por Bernardo Bessa e «Hora H» (Epicor da Gandarinha x Dominique), montada por António Vozone e propriedade de Milton Henriques da Cruz (0/0/4).



CAVALOS DE 6 ANOS – 13 participantes

Nos cavalos de 6 anos, foi também necessário um desempate para apurar o vencedor. O macho CP «Gaiato C» montado por Ivo Dias de Carvalho e propriedade de Maria Fernanda Mostardinha foi o campeão(0-42,08s). O garanhão SF «Bigstar» (Kannan x Radjá de Laubry) montado por Felipe Ramos Guinato e propriedade de Teresa e Emilio Malta da Costa foi o vice campeão (4/41,36s) e a égua Holstein «Dona Tella» (Corrado I x United SH) montada por Eduardo Netto de Almeida foi a terceira classificada.

CAVALOS DE 7 ANOS – 13 participantes

Na final para Cavalos de 7 anos, o garanhão Oldenburg «Cornet Star» (Cornet’s Stern x Centadel) propriedade de Augusto Cesar Louregiro da Silva & Zanotelli StaB, montado pelo brasileiro Felipe Ramos Guinato sobressaiu, sagrando-se campeão ao terminar as 3 classificativas com apenas 3,78 pontos.

Foi vice-campeã a égua KWPN «Felibertina T» (Silverstone x Rosalina) montada por Hugo Miguel Carvalho Ferreira e propriedade de António José Almeida Carvalho (8 pts); a égua PD «Fiona d’Athos» (Athos de Lagland x Bisneta) montada por Ricardo Gil Santos e propriedade de Marta Chaves Figueira, foi terceira classificada (16,30 pts).

Paralelamente decorreu o CSN-B, cujo Grande Prémio disputado no Sábado foi ganho por Marina Frutuoso de Melo montando Grupo Prom Cabalis. Felipe Paixão foi segundo classificado com Borys e António Vozone completou o pódio montando Zurika D`Eiro. Estes três conjuntos foram os únicos a terminar com duplos percursos sem faltas.

