Pro Tour Peelbergen: Rodrigo Giesteira Almeida faz a dobradinha no GP (VÍDEO)

O Peelbergen Equestrian Centre recebeu nos dias 9, 10 e 11 a final do Pro Tour Peelbergen, Kronenberg (Holanda) que reuniu mais de 300 cavaleiros de 30 países. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista internacional belga, Pieter Viese.

O Grande Prémio com desempate, composto por 13 obstáculos (1,45m) e 16 esforços, foi disputado no sábado (11). Estiveram em prova 54 conjuntos na qual saiu vencedor o atleta luso, Rodrigo Giesteira Almeida, que fez a dobradinha com os cavalos Imposant van de Renger e Quirados com duplos percursos sem faltas. O polaco Shamac Konopacki completou o pódio com Expression.

Dos 54 conjuntos que alinharam nesta prova, apenas 10 com o percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

O Pro Tour foi especialmente concebido para a preparação de cavalos e cavaleiros para os concursos internacionais.

