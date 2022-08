Primeiro poldro ICSI nascido em Portugal

Já nasceu o primeiro poldro em Portugal, produzido a partir de um embrião in vitro concebido através da técnica de fertilização ICSI (injeção intracitoplasmática de espermatozoide).

Foi no passado dia 12 de Junho que nasceu o “Chilli PHS”, na Clinica de Reprodução Genequino. O poldrinho é filho da égua de Grande Prémio Monalisa LS (propriedade da The Powerful Horses), e do fantástico garanhão Catoki.

Monalisa LS, filha de “Montebello La Sila” e de uma égua “Grannus”, teve uma extensa carreira desportiva destacando-se muitas vitórias em GP, como por exemplo o CSI5* de Barcelona, com o cavaleiro Julien Epaillard (FRA), vários GP 3*/4* e 5* com Santiago Nuñez (ESP) e GP 3* com o cavaleiro português Leonel Maio Luís.

Nos últimos anos da sua carreira desportiva e após diversas colheitas de embriões sem sucesso, o recurso à ICSI tornou-se a única opção na tentativa de obter descendência desta fantástica égua.

Nesse sentido, a Monalisa deslocou-se até Itália, ao laboratório Avantea, para realizar a recolha de oócitos (Ovum Pick Up – OPU) e a ICSI onde foi produzido um embrião, e posteriormente congelado.

Esse embrião foi enviado para a Clinica Genequino em Portugal, onde após seleção da égua receptora este foi descongelado e transferido para o útero da mesma, e 7 dias depois confirmou-se à ecografia um diagnostico de gestação positivo, e desde então a égua receptora foi acompanhada regularmente na clinica até ao nascimento do poldro.

O “Chilli PHS” agora já com mais de 2 meses de idade está de perfeita saúde e até ao momento está a corresponder a todas as expectativas do seu interessante pedigree.

Esta técnica é indicada para éguas com incapacidade de produzir embriões devido a problemas crónicos do útero ou outros danos ao aparelho reprodutor que impossibilitem a égua de conceber ou manter a gestação. É também uma opção para éguas idosas que já não produzem embriões por transferência de embriões convencional.

O procedimento é também indicado para otimização de sémen com fertilidade ou disponibilidade reduzidas, já que é necessária apenas uma pequena fração de uma palhinha de sémen congelado para fertilizar vários oócitos.

Felizmente hoje a Monalisa já não terá de se deslocar a Itália para repetir o processo de recolha de oócitos, pois o procedimento já é realizado em Portugal pela equipa da Genequino, mantendo-se no entanto a parte laboratorial de fertilização (ICSI) a ser feita em laboratórios especializados na técnica, como é o caso da Avantea, para onde são enviados os oócitos.