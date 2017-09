Presidente da FEI eleito membro do Comité Olímpico 19 Setembro, 2017 9:19

O presidente da Federação Equestre Internacional (FEI), Ingmar De Vos, foi eleito como membro do Comité Olímpico Internacional (COI). De Vos preside à FEI desde 2014, recebeu 70 dos 78 votos válidos.

Em nota divulgada à imprensa, De Vos destacou que foi uma honra pessoal para ele e também para a FEI ser eleito como membro do COI. “Eu vejo isto como um claro reconhecimento à maneira como a FEI abraçou e continua a abraçar a agenda olímpica 2020, sendo que o nossos objectivo claro é nas mudanças de formato desportivo para o Tóquio 2020 e a boa governança”, disse.

Ingmar De Vos nasceu na Bélgica, é o 13º presidente da FEI desde que a entidade foi fundada em 1921. Ele é o quarto presidente da FEI a tornar-se membro do COI.

Com a eleição desta sexta-feira (15/09), o número de membros do COI soma 102. Do total, 15 posições são reservadas a federações internacionais ou organizações reconhecidas pelo COI.

A 131.ª sessão do COI abriu na quarta-feira, numa sessão em que se destacou a oficialização da atribuição dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028, respectivamente a Paris e a Los Angeles.

Depois de Tóquio, Paris receberá os Jogos Olímpicos em 2024 e Los Angeles em 2018. Ao comentar a notícia, o presidente da FEI afirmou que ambos os países (França e os Estados Unidos) têm tradição no hipismo e que espera um excelente apoio do público.

“Paris e Los Angeles não apenas tiveram sucesso ao receber o hipismo nos Jogos Olímpicos, como também já acolheram os Jogos Equestres Mundiais da FEI. Estamos confiantes nas infraestruturas e nos conhecimentos”, destacou em nota oficial.