Prepare-se: vem aí a Feira Nacional do Cavalo na Golegã 2017 25 Outubro, 2017 11:12

Está aí mais uma edição, a 42ª da Feira Nacional do Cavalo, mais conhecida como Feira de São Martinho (que se realiza desde 1571) e da Feira Internacional do Cavalo Lusitano (há 19 anos). A feira decorre de 3 a 12 de Novembro, tendo pelo meio o emblemático Dia de São Martinho, a 11 de Novembro, considerado o Dia Nacional do Cavalo.

A feira dispensa grandes apresentações, é um dos maiores eventos anuais do Ribatejo, atraindo milhares de forasteiros, sobretudo estrangeiros e visitantes urbanos que vêm ao campo ver os cavalos. É uma feira sempre repleta de gente nas ruas, de vendedores de castanhas, de espaços de venda de artigos ligados ao mundo rural mas que é também ponto de encontro para muitos amantes da arte equestre. É a principal feira do sector dos cavalos e congrega todos os principais concursos nacionais da Federação Equestre Portuguesa: concurso nacional de saltos, concurso de atrelagem, resistência equestre, Taça de Portugal, campeonato inter escolar, Dressage, TREC, concurso de cavalo de sela, equitação de trabalho, nacional de derbys, horseball, cross por equipas, entre outros É também na feira que se realizam negócios de compra e venda de cavalos e se conhecem as novas tendências de artigos para o sector. O picadeiro do Largo do Arneiro, no centro da vila, é o principal palco das provas, mas este ano, decorrem mais actividades no Centro de Alto Rendimento (saltos, Dressage, equitação à portuguesa, atrelagem e horseball), uma infraestrutura instalada no lado oposto à vila, junto à estrada nacional.

A não perder este ano, a apresentação do livro de Beatrice Bulteau no Largo do Arneiro na sexta-feira às 18h30. Como habitualmente, realizam-se vários espectáculos equestres nocturnos no Largo do Arneiro, sempre vistosos e repletos de beleza (dias 8, 9 e 10). Será homenageado João Trigueiros de Aragão durante a feira. Na Quinta dos Alámos, decorre como habitualmente, o Baile da Jaqueta, um evento de etiqueta e charme que se realiza no dia 10, às 20h.

Como sempre, há vários restaurantes a servirem refeições durante a feira, espalhados por toda a vila, e também mais concentrados no recinto existem os espaços de comida ambulantes. As zonas de estacionamento são pagas nalgumas zonas e estão espalhadas ao longo da estrada principal, na zona do Hippos (gratuito para ligeiros e autocarros), junto à rotunda do cavalo (lado contrário à vila), junto à Porta de Fernão Lourenço, duas outras bolsas junto à Casa-Estúdio, junto à GNR, entre outros.

Confira o Pré Programa AQUI