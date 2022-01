Preparação para Competição de Alto Rendimento

A Federação Equestre Portuguesa informa que nos próximos dias 2 e 3 de Fevereiro irá realizar-se na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, treinos dos escalões seniores e U25 para Preparação para a Competição de Alto Rendimento com a treinadora Nacional Kyra Kyrklund.

Mais informamos que no dia 4 de Fevereiro haverá provas de observação, abertas a inscrições também com a treinadora Nacional Kyra Kyrklund. As mesmas devem ser remetidas à FEP para o endereço frandrade@fep.pt até ao próximo dia 14 de Janeiro de 2022 mencionando o nome do cavalo e Grau em que compete.

No dia 24 de Janeiro 2022 a FEP informará se a respetiva inscrição foi aceite.