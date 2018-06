Pré-seleccionados para o Campeonato da Europa de Ensino 2018 (Juventude) 7 Junho, 2018 6:59

A FEP informa que foram pré-seleccionados os seguintes cavaleiros nas categorias de Jovens Cavaleiros, Juniores e Children para uma eventual participação, em representação de Portugal no Campeonato da Europa de Ensino a realizar em Fontainebleau (França) de 7 a 15 de Julho de 2018.

Lista de Pré selecionados

JOVENS CAVALEIROS

Alexandra Dias Fernandes com Distinto

Catarina Lucas Lopes com Falcão

Francisco Vila Nova com Aereo

Luis Valença Rodrigues Cardoso com Xeque Mate

Mariana Assis Silva com Upendo

Martim Meneres com Equador

Mateus Abecasis com Fidelio Plus

Yoann Pinto com Douro

JUNIORES

Beatriz Reto com De Plaisir

Catarina Costa com Akazum

Francisca Castro Monteiro com Weserprinz 3

Isabel Guedes de Queiroz com Fantasia PC

Leonor Rodrigues Duarte com Calvário

Maria Mafalda Deitado com Bandolim

Maria Piedade Calheiros com Fausto da Sernadinha

Sebastião Lucas Lopes com Arrogante

CHILDREN

Afonso Resina Antunes com Vicoso da Broa

Manuel Resina Antunes com Guardião do Penedo

Maria da Graça Abecassis com Divagante do Pilar

Maria Laureano Santos com Carisma

Maria Rita Carrasqueira com Romi