Portugueses além-fronteiras este fim-de-semana

Este fim-de-semana são 7 os cavaleiros portugueses que estarão no estrangeiro a representar a bandeira das quinas.

RAIDES

Estão inscritos no CEI1* 80Kms que vai decorrer no próximo sábado (21/01) em Madrid, Joana Vieira Lopes (Fiona dos Condes), João Pereira Lopes (Faiser) e Miguel Brasão (Diva da Oliveirinha).

SALTOS DE OBSTÁCULOS

– Mário Wilson Fernandes (Stroudwood Eladarado e tidelio des Nauves, Jasper van’t Gestelhof), vai enfrentar concorrencia de peso no CSI5* e CSIYH de Leipzig (Alemanha) que vai decorrer de 19 a 22 de Janeiro.

– João Marquinhas (Don Junior MFS e Blue Love True, Oman de St. Maudan) e Miguel Bravo (Cash Up, Cit Cat, Z7 Qamar e Z Seven Ascot) optaram por permanecer nos Emirados Arabes Unidos e vão competir este fim-de-semana no CSI3*/1* e CSIYH Sharjah (U.A.E.) .

– João Pedro Gomes (Ashes and Snow, Fonka e Joyeuse de Messitert) está inscrito no CSI2* em Oliva, Espanha.

