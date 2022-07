Portugal imparável a caminho do “tetra” em França

A cidade francesa de Vendée, (França) acolhe até sábado (23) o VI Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, com organização da “Working Equitation France” e sob a tutela da WAWE (World Association for Working Equitation).

Realizaram-se hoje, as provas de maneabilidade do VI Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho com as habituais excelentes prestações dos cavaleiros portugueses.

Gilberto Filipe com Zinque das Lezírias, vencedor da prova de ensino na quarta-feira (76,852%), venceu a prova de maneabilidade e segue para a prova de velocidade com um total de 50 pontos. Gilberto, vencedor do ouro individual no Campeonato do Mundo em 2018, mantém-se na corrida à medalha de ouro individual.

Prestação exemplar de Mafalda Galiza Mendes com Isco, que ficou em segundo lugar no ensino (76,852%) e na maneabilidade. É uma séria candidata à medalha de prata individual. Segue para a prova de velocidade com 48 pontos.

A francesa Julie Alteyrac com Califaes ficou classificada em dois terceiros lugares, no ensino (73,025%) e na maneabilidade (47 pontos).

Luis Brito Paes com Horizonte em nono (41 pts), enquanto o “rookie” da equipa nacional, Tiago Alves de 25 anos, com Eoxido ficou em 14º no ensino (68,210%) e na maneabilidade, soma 28 pontos (22º).

Por equipas, Portugal mantém-se na liderança com 273 pontos, seguido da França (264 pts) e da Alemanha (235 pts).

Sexta-feira (22/07) realiza-se a prova de velocidade que determinará os vencedores individuais e no sábado (30/07) a “prova da vaca” da qual sairá a classificação final por equipas.

Resultados completos AQUI