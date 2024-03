Portugal Horse Tour Impulsiona Região Norte com Circuito Equestre

O Portugal Horse Tour (PHT) está prestes a iniciar a sua jornada, com a primeira etapa programada de 3 a 5 de maio e a etapa final agendada para os dias 13 a 15 de setembro. O circuito internacional de saltos de obstáculos visitará cinco prestigiados palcos equestres no Norte de Portugal: Quintãs Equestrian Center, Expolima, Centro Hípico de Pedras Salgadas, Centro Hípico do Porto e Matosinhos, e Clube Hípico do Norte. Ao longo do tour, serão realizados dois eventos CSI 1* e três CSI 2*.

A seleção de cada local levou em consideração não apenas a qualidade e hospitalidade das instalações – condição necessária para acolher o mais alto nível de atletas de saltos de obstáculos -, mas também o desejo de proporcionar a todos os envolvidos uma experiência que se estenda para além da competição e que contribua para a promoção da Região Norte, desde a sua gastronomia distinta às paisagens deslumbrantes. Esta combinação viabiliza-se com escolha de localizações culturalmente ricas e turisticamente atrativas como Arouca; Ponte de Lima; Pedras Salgadas; Gaia, Porto e Matosinhos, formando, conjuntamente, a Frente Atlântica; e Esposende.

Sendo já, a título individual, reconhecidas pela qualidade das suas condições para a prática da modalidade, as organizações participantes formam, agora, uma só, utilizando a sua capacidade conjunta de forma a alavancar o nível de competição, hospitalidade e entretenimento apresentado aos participantes e fãs do desporto equestre a nível internacional.

Num evento que procura ser um compromisso com a excelência, inovação e progresso no desporto equestre português, prevê-se que a edição de 2024 do Portugal Horse Tour atraia participantes de, pelo menos, dez nacionalidades, com uma adesão significativa a ser impulsionada pelo Prize Money global de 205.000€, pelas três provas de ranking da Federação Equestre Internacional (FEI), bem como pelo sistema de classificação do circuito. O Ranking PHT determinará a atribuição de um Prize Money adicional de 10.000€ no final da temporada, com base na pontuação acumulada ao longo das cinco etapas.

Calendário de Eventos de 2024:

CSI 1* – Quintãs Equestrian Center – Arouca: 3 a 5 de maio

CSI 1* – Expolima – Ponte de Lima: 10 a 12 de maio

CSI 2* – Centro Hípico de Pedras Salgadas – Pedras Salgadas: 7 a 9 de junho

CSI 2* Frente Atlântica – Centro Hípico do Porto e Matosinhos : 14 a 16 de junho

CSI 2* – Clube Hípico do Norte – Esposende: 13 a 15 de setembro