Portugal em décimo no Europeu de Dressage 2023

A selecção portuguesa de Dressage composta por João Moreira (Zonik Hit) 72,221, Maria Pais do Amaral (Hot Hit Old Campline) 69,5596, Maria Caetano (Fenix de Tineo) 68,432, Jeannette Jenny (Damasco) 65,978 e o conjunto de reserva, António do Vale (Fine Fellow), terminou a prova por equipas do Campeonato Europeu de Dressage FEI 2023, a decorrer em Riesenbeck, (Alemanha) na 10ª posição, com a pontuação de 210,249 esta quinta-feira.

Em termos individuais foi João Moreira (Zonik Hit) com a pontuação de 72,221 (22º) quem garantiu o décimo lugar para Portugal entre as 16 equipas, sendo o único conjunto nacional a disputar o GP Especial.

A Grã-Bretanha conquistou a medalha de ouro por equipas à frente dos anfitriões (Alemanha), que ficaram com a prata, e da equipa da Dinamarca, que levou o bronze.

Na disputa pelas três vagas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, foram a Áustria, a Bélgica e a Espanha que garantiram os seus lugares ao ocuparem o sétimo, oitavo e nono lugares, respectivamente.

A equipe britânica vitoriosa, composta por Gareth Hughes (Classic Briolinca), Carl Hester (Fame), Charlotte Dujardin (Imhotep) e Lottie Fry (Glamourdale), alcançou uma pontuação de 242,220 ao considerar as três melhores pontuações, mas foi Fry quem garantiu a vitória com sua prestação, sendo a última a competir pela equipe britânica.

Jessica von Bredow-Werndl, da Alemanha, obteve a pontuação mais elevada do dia com sua estrela olímpica TSF Dalera BB, registando 84,612 pontos, mas a pontuação final desta equipa, defensora do título, de 239,674, fez com que tivessem que se contentar com a prata, com a Dinamarca a conquistar o bronze com 228,727 pontos.

Resultados – Equipas

Resultados completos