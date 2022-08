Portugal em 10.º lugar no Mundial de Dressage

A Dinamarca venceu com um total de 235.451 pontos, seguida da Grã-Bretanha (234.223) e da Alemanha numa prova em que os seis primeiros classificados garantiram a presença nos Jogos Olímpicos de Paris.

A seleção portuguesa terminou este domingo na 10.ª posição entre 19 a prova por equipas do Mundial de Dressage, que está a decorrer em Herning na Dinamarca.

A melhor prestação nacional na prova por equipas (GP) foi de João Pedro Moreira com o Oldenburg de 9 anos Zonik Hit (71.522%). Maria Caetano com o Lusitano Fenix de Tineo conseguiu 70,404%, Martim Meneres com Equador pontuou 69,053% e Vasco Mira Godinho com Garrett obteve 63,370%. A equipa lusa terminou com 210.979 pontos (apenas contam os três melhores resultados).

João Pedro Moreira (Zonik Hit) com este resultado (71,522%) conseguiu o apuramento para o Grande Prémio Especial, a semi final do Campeonato do Mundo que se disputa hoje, segunda-feira. É o 5º conjunto da ordem de entrada.

A Dinamarca venceu com um total de 235.451 pontos, seguida da Grã-Bretanha (234.223) e da Alemanha (230.791), numa prova em que os seis primeiros classificados garantiam a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, objetivo alcançado pela Suécia, Holanda e Estados Unidos.

Hoje, começa o Mundial de Paradressage no qual vão participar os conjuntos nacionais, Ana Mota Veiga com Convicto e Pedro Félix com Grijó.

Resultados – Equipas

Resultados – Individual

Resultados completos