Portugal conquista prata no Mundial de Clubes em França

A formação portuguesa composta por Maria Leonor Oliveira (C-Jumpehollic Z), Mafalda Rente (Lady Sobral da Costa), Constância Tomás Pires (Evita) e Tomás Sabino Gonçalves (Utrillo du Frutier) conquistou esta tarde a segunda posição no Mundial de Clube de Saltos de Obstáculos que ocorreu no Parc Équestre Fédéral, Lamotte Beuvron (França) tendo totalizado 4 pontos.

Venceu o Mundial de Clubes a Itália (0 pts), enquanto a França foi terceira classificada com 8 pontos. A Austrália que após a primeira etapa ocupava o segundo lugar provisório, terminou em quarto lugar com 9 pontos.

O Mundial de Clubes é uma competição amigável internacional que reúne clubes de equitação de todas as regiões do mundo, juntamente com seus cavaleiros iniciantes em competições de saltos de obstáculos. Este encontro ocorre durante o Generali Open de France Clubs, um grande evento desportivo e familiar que acontece em julho no Parc Équestre Fédéral de Lamotte Beuvron. Além do prazer do desporto, esta competição tem como objetivo proporcionar uma oportunidade privilegiada de encontros e intercâmbio de experiências.

PRINCÍPIO

Nos saltos de obstáculos, equipas de quatro cavaleiros representando clubes de diferentes países, competem em duas provas e uma final. Após essas provas é feita uma classificação por equipas.

OBJETIVOS

O objetivo do Mundial de Clubes é criar um evento amigável no qual os participantes possam conhecer cavaleiros de outras culturas equestres.

Este evento também proporciona aos jovens cavaleiros a experiência do prazer da competição internacional, com os hinos oficiais e o desfile por Nações.

Resultados completos AQUI