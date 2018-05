Portugal conquista Medalha de Prata em Munique 14 Maio, 2018 0:06

O sonho terminou com uma medalha de prata. Portugal não conseguiu renovar o título campeão mundial de Equitação de Trabalho, tendo perdido o Ouro para a Alemanha. A França recebeu o Bronze por equipas.

A formação portuguesa composta por Vasco Mira Godinho (Trigo), Gilberto Filipe Silva (Zinque das Lezírias), João André Gonçalves (Damasco) João Bento (Elástico) partiram para o V Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho com vontade de renovar o título, porém tiveram de se “contentar” com a segunda posição atrás da Alemanha que levou a Medalha de Ouro neste domingo.

Disputou-se hoje (13), a quarta e última etapa do Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, a prova da vaca reservada às dez equipas participantes. Nesta prova onde a componente sorte tem um papel fundamental, a vitória pertenceu ao italiano Davide Garancini com Gato seguido do alemão Thomas Türmer com Orlando. O colombiano Duvaner Monsalve com Zig-Zag fechou o pódio. João André Gonçalves (POR) terminou em sexto lugar com Damasco.

Parabéns à equipa portuguesa!

Resultados Equipas – AQUI

Resultados Prova da Vaca