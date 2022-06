Portugal apurado para final da Taça das Nações em Varsóvia

A Taça das Nações realizada esta sexta-feira, 24 de Junho, no Pôle International du Cheval Longines-Deauville, na Normandia, foi emocionante até ao último salto.

A formação portuguesa composta por, Duarte Seabra (Dourados), Rodrigo Giesteira Almeida (Imposant van de Renger), Mário Prieto (Othello Z) e António Matos Almeida (Calypso de Kamelia), colocou Portugal na Final da Taça das Nações EEF, após o 5º lugar (9 pontos) no CSIO3* de Deauville.

Esta competição, a primeira das duas meias-finais da série EEF, apurou as cinco primeiras equipas que conseguiram a convocação para a final do Longines EEF Series 2022, em Varsóvia (Polónia). As cinco equipas que se qualificaram por ordem de classificação foram Bélgica, Espanha, Irlanda, Suécia e Portugal.

Foram dez, as equipas em competição nas duas rondas da Taça das Nações, num percurso desenhado pelo chefe de pista francês Yann Royant, composto por 12 saltos e 15 esforços (1,50m).

As duas rondas terminaram com a Irlanda, Bélgica e Espanha apuradas para um desempate. No desempate foi Wilm Vermeir com Joyride S que deu a vitória à equipa belga ao cruzar a linha de chegada com zero pontos em 41,65 segundos, batendo o espanhol Eduardo Alvarez Aznar com Full Option van’t Zand, também sem faltas mas em 42,62 segundos. A Irlanda terminou em terceiro, com 4 faltas.

