Portugal 5º na Final da Taça das Nações EEF em Varsóvia

Finalizado o CSIO de Varsóvia e a Final da Taças da Nações EEF, com uma excepcional organização, que teve lugar no Warsaw’s Sluzewiec Racecourse, assistimos a jornadas de competição emotivas, naquela foi a segunda edição da Final da Taça das Nações da Federação Equestre Europeia.

O vencedor desta Taça das Nações tem acesso directo à Taça das Nações da Federação Equestre Internacional, e refira-se que a Nação vencedora dessa final, que terá lugar em Barcelona, encontra-se automaticamente qualificada para participar nos Jogos Olímpicos de Paris!

Estiveram presentes nesta Final da Taça das Nações da EEF 11 nações, com um percurso a 1,50m, desenhado pelo chefe de pista internacional o italiano Andrea Colombo. Logo na primeira mão adivinhou-se uma interessante disputa pelos lugares cimeiros e pela a vitória, encontrando–se em igualdade de pontuação no primeiro lugar, com apenas 4 pontos, as equipas de Portugal, Espanha, Áustria, Alemanha e Itália.

Os cavaleiros portugueses que em Varsóvia defenderam o Pavilhão Nacional, tiveram durante todo este CSIO um desempenho extraordinário, sendo de destacar as duas vitórias alcançadas por Duarte Seabra, tendo partido para segunda mão desta Taça das Nações com magníficas perspetivas, e vindo a lutar com afinco por uma honrosa classificação, finalizando a 2ª mão com 0 pontos para Duarte Seabra em Dourados (0 pontos na 1ª mão ), 4 pontos para António Matos Almeida (sem faltas na primeira mão), 8 pontos para Rodrigo Giesteira de Almeida com o ainda jovem Imposant van de Range 4 ponto na 1ª mão)r, e por fim a desistência de Mário Prieto, que não esteve nos seus dias de sorte, após se ter destacado em diversas provas deste concurso!

A equipa das Quinas terminaria assim esta Taça das Nações na 5ª posição, com um total de 16 pontos, cabendo a vitória à Itália com 4 pontos, sendo segunda a Irlanda com 8 pontos, a Áustria com 12 pontos seria 3ª classificada e em quarta ficaria a Holanda com 13 pontos. Os restantes lugares da classificação, após o 5º lugar de Portugal, foram ocupados pela Polónia, Alemanha, Espanha, Suécia, Bélgica e Hungria!

Uma importante presença da equipa portuguesa, destacada por todos os adversários, e será de enorme justiça destacar Duarte Seabra, que já referimos anteriormente como vencedor de 2 provas montando Fernhill Holly Chay, e ainda como sendo um dos 4 cavaleiros que efectuaram um duplo sem faltas nesta Taça das Nações.

Texto: Jorge Manuel Gouveia da Costa

Resultados – Taça das Nações

Resultados completos AQUI