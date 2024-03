Ponte de Lima recebe provas de Dressage e Saltos

Integrado no Circuito Equestre Regional Porto e Norte de Portugal, realiza-se em Ponte de Lima, no fim de semana de 9 e 10 de março o Concurso de Dressage Regional, Concurso Dressage Especial e o Concurso de Saltos Regional.

As provas decorrem na Expolima, espaço com características e condições únicas para a realização de eventos equestres, e marcam o arranque de um conjunto de eventos equestres que Ponte de Lima vai dinamizar no âmbito da sua estratégia de Destino Equestre Internacional.

Sob a chancela e o apoio da Federação Equestre Portuguesa os concursos são organizados pelo Município de Ponte de Lima.