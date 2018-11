Ponte de Lima recebe o Campeonato da Europa de Horseball 2019 12 Novembro, 2018 7:55

O Europeu de Horseball FIHB WHR de 2019, terá lugar de 12 a 17 Agosto em Ponte de Lima.

Esperam-se até 24 equipas de 8 nações em 4 categorias: 2 categorias seniores, Pro Elite e Senhoras (que têm lugar todos os 2 anos) e as categorias Sub-16 e Sub-21 (que têm lugar todos os anos).

Será a primeira vez que a categoria Sub-21 fará parte de uma competição internacional oficial da FIHB.

“Nos últimos anos, a Federação Internacional de Horseball recebeu imensos pedidos de países para organizarem competições Sub-21. Na verdade, até há poucos anos atrás, depois das categorias de Sub-16, uma grande parte dos jogadores desta categoria passou, em muitos países, diretamente para as categorias seniores, Ladies e Pro Elite. Agora, com o aumento do número de jogadores de Horseball de alto nível, isto mudou: é mais difícil para os jovens jogadores encontrarem o seu lugar nas equipas seniores nas competições internacionais. Como a FIHB pretende que estes jogadores evoluam internacionalmente, de forma a conseguir acompanhar o seu progresso e desenvolvimento, integramos essa nova categoria no Campeonato Europeu da WHR da FIHB ”, afirma Frederico Cannas, presidente da Federação Internacional de Horseball (FIHB).

Ponte de Lima dispõe de excelentes infraestruturas para cavalos, jogadores e o público em geral. No passado esta vila já acolheu várias competições nacionais e internacionais, como o Campeonato Mundial de Horseball da FIHB WHR em 2016. Podemos esperar um excelente ambiente com um nível elevado deste desporto.

Resultadis do Campeonato da Euroopa FIHB WHR 2017:

Pro Elite (2017 – St Lô (FRA)

1. Espanha

2. França

3. Grã Bretqanha

Ladies (2017 – St Lô (FRA)

1. França

2. Espanha

3. Portugal

U16 (2018 – Bishop Burton (GB))

1. FranÇA

2. Itália

3. Espanha