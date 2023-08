Ponte de Lima recebe 5ª edição dos Jogos Equestres

A 5ª edição dos Jogos Equestres está de volta à ExpoLima, de 16 a 20 de agosto.

Ponte de Lima recebe, entre 16 a 20 de agosto, a V edição dos Jogos Equestres. Trata-se de um evento equestre, apoiado num conceito inovador, em busca de mais uma marca de sucesso.

Durante uma semana, o recinto da Expolima acolhe diversas provas equestres. Para além das modalidades federadas, praticadas por profissionais da área, realizar-se-á um programa paralelo para os amantes deste desporto, possibilitando a sua participação ativa no evento.

Os Jogos Equestres juntam diferentes disciplinas num mesmo espaço, infraestruturado especificamente para o propósito, a Expolima. A cada disciplina correspondem um conjunto de provas, a decorrer por vezes em paralelo, sendo que os seus resultados pontuam para várias competições externas.

Destaque ainda para o evento que acontece no mesmo recinto e no mesmo período, entre 18 a 20 de agosto, o IV Loureiro de Ponte de Lima ConVida. Evento que associa o vinho, gastronomia, música e aposta na criação de uma área lounge para celebrar o Loureiro num ambiente sofisticado e com uma vista panorâmica.

Os visitantes serão recebidos por 20 produtores do Vale do Lima e poderão provar uma diversidade única de vinhos, conhecer as novidades. Entre uma prova e outra, haverá tempo para conhecer as propostas gastronómicas de seis food trucks e apreciar em boa companhia as características e os aromas únicos dos vinhos produzidos nesta sub-região, num ambiente descontraído e convivial.