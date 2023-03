Ponte de Lima recebe 12ª edição do Concurso de Saltos Internacional

Ponte de Lima organiza pela 12ª vez Concurso de Saltos Internacional. As provas terão lugar de 12 a 14 de maio, na Expolima, um espaço de excelência e de qualidades únicas para a realização de eventos de grande notoriedade.

Durante três dias cavaleiros de diversas nacionalidades marcam presença neste que é um evento que prestigia a região e a alta competição. O ponto alto das competições será no Domingo, dia 14 de maio, com a disputa do Grande Prémio Internacional – Câmara Municipal de Ponte de Lima. O vencedor do Grande Prémio será, à semelhança dos anos anteriores, cartaz da Edição seguinte. Este ano a fotografia de cartaz é do conjunto Francisco Fleming e Jamal F, vencedores do Grande Prémio da última edição.

O CSI Ponte de Lima é o primeiro evento equestre do ano, num calendário que vem fazendo da Vila mais Antiga de Portugal, Destino Equestre Internacional. Não podemos deixar de fazer referência que é um evento com entrada totalmente gratuita e que pretende cativar o público em geral.

Ponte de Lima, Terra Rica da Humanidade espera por vós.