Ponte de Lima: Adiado – Concurso de Dressage Regional

O Concurso de Dressage Regional, Concurso Dressage Especial e o Concurso de Saltos Regional, agendado para este fim-de-semana, foi adiado devido à previsão do agravamento do estado do tempo.

Integrado no Circuito Equestre Regional Porto e Norte de Portugal, Ponte de Lima vai acolher ao longo do corrente ano, um conjunto de eventos equestres, a realizar entre abril e outubro, na Expolima.

De referir que se mantém a apresentação do Ponte de Lima Equestre 2024, marcado para sábado, dia 9, às 11 horas no restaurante Panorâmico.