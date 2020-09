Poldro clone do cavalo de Przewalski pode ajudar a salvar a espécie (VÍDEO) 17 Setembro, 2020 7:31

Um poldro clonado, nascido numa clínica veterinária do Texas, pode trazer de volta o cavalo de Przewalski, em vias de extinção.

Este clone de um cavalo de Przewalski macho é a primeira clonagem bem sucedida da espécie, assim o disseram as autoridades do Jardim Zoológico de San Diego, num comunicado à imprensa no dia 4 de Setembro. Nasceu no dia 6 de Agosto de uma mãe substituta.

Os cavalos de Przewalski são conhecidos como o último cavalo selvagem, de acordo com o Jardim Zoológico Nacional (EUA). Eram originalmente nativos da Europa e da Ásia, mas a expansão dos humanos e as alterações ambientais reduziram o seu número.

Os cientistas afirmaram que este cavalo foi formalmente extinto na natureza e tem sobrevivido nos últimos 40 anos principalmente em Jardins Zoológicos.

“Os especialistas acreditam que o nascimento de um cavalo de Przewalski é uma forma de reintroduzir a diversidade no acervo genético da espécie e é um exemplo de como a clonagem pode ajudar a conservação e prevenir a extinção.

“As tecnologias reprodutivas avançadas, incluindo a clonagem, podem salvar espécies, permitindo restaurar a diversidade genética que de outra forma teria desaparecido com o tempo”.

O DNA utilizado para o poldro foi criopreservado em 1980 no San Diego Zoo Global (SDZG) Frozen Zoo. O garanhão clonado nasceu em 1975 no Reino Unido e foi transferido para os Estados Unidos em 1978. O Jardim Zoológico, disse que viveu até 1998.

“À medida que o novo clone cresce e se reproduz com sucesso, pode trazer uma valiosa infusão de diversidade genética para a população de cavalos de Przewalski”, refere o comunicado de imprensa.

O poldro recebeu o nome de “Kurt”, em homenagem a Kurt Benirschke, que foi fundamental na fundação do Frozen Zoo e do programa de pesquisa de conservação do San Diego Zoo Global.

Kurt será transferido para o San Diego Zoo Safari Park quando for mais velho para ser integrado nas espécies para reprodução.

“Espera-se que este poldro seja um dos animais geneticamente mais importantes da sua espécie”, disse Bob Wiese, diretor de Ciências da Vida do San Diego Zoo Global.

“Temos a esperança de que trará de volta as variações genéticas importantes para o futuro da população de cavalos de Przewalski.”