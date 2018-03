Peregrinação a cavalo abre época no caminho que liga Braga a Santiago 28 Março, 2018 14:09

A abertura simbólica da época de peregrinações no caminho jacobeu que liga Braga a Santiago de Compostela, na distância de 240 quilómetros, decorre esta quinta-feira, com a partida de um grupo de 20 cavaleiros de Berán, no concelho de Leiró, em Espanha.

O Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro foi percorrido em 2017 por cem pessoas, estimando-se que o número cresça até 500 no corrente ano.

“Esta peregrinação equestre pretende assinalar o início da nova temporada de peregrinações neste caminho histórico-cultural”, explica Abdón Fernandez, presidente da Associação Jacobeia do Caminho Minhoto Ribeiro, que acompanhará os cavaleiros no primeiro troço, até Magros.

“Os cavaleiros partem de Berán, pelas 09:00, e está previsto que cheguem à capital da Galiza no sábado, 31, após cumprirem três etapas, com paragens em Soutelo de Montes e Estrada. O mesmo grupo cumpriu, no ano passado, a distância entre a fronteira de Portela do Homem e Berán”, adianta Fernandez.

A Associação do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro e a Associação Codeseda Viva coordenam a investigação histórica, patrimonial, do traçado e sobre outros recursos necessários à validação do caminho.

A peregrinação a cavalo é organizada pela Associação de Cavaleiros do Deza, com a colaboração da Associação Jacobeia do Caminho Minhoto Ribeiro, e percorre o traçado do Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro.

Contactos:

Associação Caminho Jacobeu Minhoto Ribeiro: https://goo.gl/Ej1aEc Abdón Fernandez +34 658 339835

Caminho de Braga a Santiago de Compostela: http://debragaasantiago.com/