Pedro Godinho conquista o 1º lugar do pódio no CEI** de Badajoz 27 Março, 2017 9:45

Organizado pela Sociedade Hípica Lebrera, cerca de 110 participantes disputaram os Raids Internacionais de Badajoz que este ano celebram as bodas de ouro. Composto por 9 provas que decorreram no passado fim-de-semana (25 e 26) este Raid de Badajoz homenageia Francisco Barradas com um troféu em seu nome.

O cavaleiro português Pedro Godinho com Montalban Endurance ganhou a prova rainha, o CEI2** disputado sobre 140kms (2 dias) e dividido em 3 fases 30, 20 e 20 quilómetros respectivamente em cada dia. Este conjunto percorreu os 140kms a uma velocidade média de 17,826 km/h. De recordar que esta é a segunda vez que Pedro Godinho vence este Raid, tendo ganho com Alibaba da Ameira em 2013 e alcançado o 2º lugar com Urso da Ameira em 2012.

O espanhol Angel Lebrero Rodrigues foi segundo classificado com Galia e o português João Maria Moura com Faisca ocupou o terceiro lugar. António Brás Moura montando Equador alcançou o quarto lugar (16,594 km/h.)

No CEI* de 80kms, no sábado os espanhóis conquistaram o pódio, pertencendo o triunfo a Francisco Herrera com Ruiseñor Ph. Alejandro Conradi com Anwar Kaled foi segundo classificado enquanto Sofia Izquierdo ocupou o terceiro lugar. O cavaleiro português André Caeiro foi quinto classificado com Kalahari Samson.

No domingo (CEI* de 80kms), o triunfo pertenceu à cavaleira espanhola Maria Paloma Ramirez com Anwar Luna. A portuguesa Carolina Raposo foi segunda classificada com Carolans e em terceiro ficou Rocio Valdeca com Chacal. O melhor português nesta prova, foi Diogo Carvalho que alcançou o quarto lugar com Coca-Cola.

Resultados completos