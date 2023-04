Pedro Ferraz da Costa recebe Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique

O Dr. Pedro Ferraz da Costa, empresário e antigo líder da CIP, deixou-se convencer a receber a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique que Marcelo queria dar-lhe há algum tempo.

Numa cerimónia mais reservada, no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou, nesta terça-feira, o antigo presidente da Gulbenkian, Emídio Rui Vilar, o antigo reitor da Universidade Católica Portuguesa, Manuel Braga da Cruz, e Pedro Ferraz da Costa, empresário e antigo presidente da CIP.

Numa cerimónia ao final da tarde, foram atribuídas respetivamente as distinções com a Grã-Cruz da Ordem Militar Sant”Iago da Espada, Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública e da Ordem do Infante D. Henrique.