Pedro Dias Ferreira Campeão de Dressage Open 2022

A Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, recebeu entre 18 e 20 de Novembro o Campeonato Open de Dressage.

Nos três dias de provas, apuraram-se, com reprises muito disputadas, entre os 30 participantes que entraram em pista, os novos campeões do Open 2022. Paralelamente decorreu um CDN.

No nível Small Tour, Pedro Dias Ferreira conquistou este campeonato com Leão da Lagoalva conseguindo nos 3 dias (69,58%, 68,73% e 70,98%). Luciana Inácio foi medalha e prata com Jaqueta (67,75%, 66,86% e 71,38%), enquanto Mariana Assis da Silva recebeu o bronze com Ihate (67.75%, 66,86% e 71,38%).

Louis Steyaert o único participante no Medium Tour venceu com Sir Alex (65,53%, 64,27% e 70,55%).

No nível Elementar I, venceu Mafalda Galiza Mendes com Nilo das Arcas conseguindo as excelentes médias de 73,13%, 70,64% e 71,66%

No nivel A2, o vencedor foi João Embaixador com Lancelot do Monte (68,50%, 69,38% e 72,24%).

O campeão no nível Média I, foi João André Gonçalves com Marialva Plus (68,05%, 68,03% e 68,00)

E para terminar, Malfada Galiza Mendes voltou a destacar-se desta vez na Preliminar com Optimus alcançando as médias de 73,88%, 72,64% e 71,53%.

De salientar, as boas médias alcançadas pela generalidade dos concorrentes, com vários conjuntos a pontuar acima ou muito próximo dos 70%. Este concurso teve Michelle Cristóvão como presidente e os juízes foram Pedro Marinho, Joaquim Fernandes, Camilo Borges e Lea Forge.

Resultados completos AQUI