Paulino Oliveira, da quadra Maia Lidador venceu nos 2000 e 1600 metros

Realizou-se neste domingo no Hipódromo Municipal da Maia, a 10ª Jornada a contar para o Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2022.

A primeira manga contou com 6 participantes. Paulino Oliveira com «Rischiatutto» (quadra Maia Lidador) foi o vencedor da primeira corrida sobre uma distância de 2000m. Na segunda posição ficou Nelson Santos com «Ultron» da Quadra Cidade Berço. Ambos os jóqueis treinam com Joaquim Oliveira. Filipe Vaz da Quadra Russiforever conseguiu a terceira posição com «Crimson Mystery».

No trote atrelado, tivemos duas mangas de 2200 e 2400 metros. Na prova de 2200 metros o vencedor foi «Gold Jarzeen» sob a condução de Fernando Ferreira que fez uma excelente corrida. Na prova de 2400 metros venceu «Very Good Tejy» da quadra Maia Lidador e a condução de Rui Pinheiro.

Na 3ª manga, sobre a distância de 1600 metros, o vencedor foi «Remember Me» da quadra Paulo Abreu com a monta de Augusto Pereira.

Na 5ª manga também sobre a distância de 1600 metros, venceu Paulino Oliveira com «Rockenvoy» da quadra Maia Lidador.

Nos póneis apenas com dois participantes, venceu «Faisca» da quadra Russiforever com a condução do jovem Bruno Ferreira.

