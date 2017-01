Patrícia Passos Comissária Assistente em Espanha

A comissária de obstáculos portuguesa, Patrícia Passos irá exercer as funções de Comissária Assistente no Hipódromo Costa del Sol em Mijas, e no Mediterranean Equestrian Tour em Oliva Nova, nas seguintes competições internacionais:

CSI 2* Mijas Espanha 7-12 Fevereiro

CSI 2* Mijas Espanha 14-19 Fevereiro

CSI 3* Mijas Espanha 21-26 Fevereiro

CSI 2* Mijas Espanha 7-12 Março

CSI 2* Mijas Espanha 14-19 Março

CSI 3* Mijas Espanha 21-26 Março

CSI 2* Oliva Espanha 11-16 Abril

CSI 2* Oliva Espanha 18-23 Abril