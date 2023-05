Organizado pela Associação Portuguesa de Atrelagem, realizou se no passado dia 27 de Maio, em Santo Estêvão, mais um animado Passeio da Primavera, com excelente organização do consócio João Pedro Magalhães e Silva, na parte de percurso com um ótimo taco a meio!!

Seguiu se um fantástico pic-nic, num espaço magnífico na Coudelaria António Guerreiro, gentilmente cedido pela família Guerreiro Apolinário, Carlos, Ana Cristina e Filipa.