Passeio a Cavalo Solidário a 8 de Abril na Moita 23 Março, 2017 17:43

Decorre a 8 de Abril, o evento solidário “A Galope pelos Marcos”, organizado pela Raríssimas – Casa dos Marcos, em conjunto com a Associação de Romeiros da Tradição Moitense e Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita.

O evento irá realizar-se no Pavilhão Municipal de Exposições da Moita e consiste num passeio a cavalo no período da manhã, seguido de um almoço-convívio no pavilhão, tarde e noite com animação musical de bandas e grupos de sevilhanas.

O valor angariado reverte para uma causa rara, o apadrinhamento dos tratamentos dos nossos jovens.

No cartaz, podem ler-se os contactos para inscrição, ou consultando a página do evento na rede social Facebook