Paris: Americana Beezie Madden vence com Breitling a primeira prova da final Taça do Mundo de Saltos (VÍDEO) 13 Abril, 2018 8:41

A olímpica Beezie Madden, com o garanhão Breitling LS de 12 anos, venceu nesta quinta-feira em Paris, a primeira classificativa (Caça), tendo registado o melhor tempo (61,89s), sem faltas. Daniel Deusser (ALE) com Cornet d’Amour, foi segundo classificado (62,61s), enquanto o “outsider” Devin Ryan (ALE) montando Eddie Blue conseguiu 62,84s o que lhe permitiu ocupar o terceiro lugar do pódio.

Nenhum destes três cavaleiros que ocuparam o pódio têm margem para baixar os braços, pois logo a seguir Marcus Ehning (ALE) vencedor da Taça em três ocasiões, ocupa o quarto lugar provisório com Cornado NRW, sem faltas em 62,90s.

Beezie Madden satisfeita com o seu resultado afirmou, “… O primeiro dia é sempre mais tenso, mas quando corre bem é um grande alívio!”.

O percurso desenhado pelo chefe de pista espanhol Santiago Varela foi composto por 13 obstáculos e 16 esforços com três duplos.



Resultados – 1ª Classificativa AQUI

Ranking provisório