Paralímpicos 2020: Ana Mota Veiga 14.ª na prova individual 28 Agosto, 2021 7:52

A cavaleira de paradressage, Ana Mota Veiga com o cavalo Lusitano Convicto LV, obteve a média final de 65,500% na prova Individual (Grau I), numa prova ganha pela norte-americana Roxanne Trunnell com Dolton (81,464%) que repartiu o pódio com o letão Rihards Snikus com King of the Dance (80,179%), e com a italiana Sara Morganti com Royal Delight (76,964%), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

O 14.º lugar conseguido por Ana Mota Veiga não lhe permite marcar presença na reprise individual Freestyle grau I (prova livre com música), agendada para segunda-feira e reservada aos oito melhores da prova de sexta-feira.

Desta forma, Ana Mota Veiga consegue um resultado melhor comparativamente à partipação nos últimos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, em que terminou a prova individual na 21ª posição (65,696%).

Resultados AQUI